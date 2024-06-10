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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали штрафы на 2 тыс. руб.

Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву выписали штрафы на 2 тыс. руб.
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву выписали два штрафа на сумму 2 тыс. руб., следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации на сайте ФССП, штрафы на сумму 1,5 тыс. руб. и 500 руб. Мирзоеву назначены за административные правонарушения от 23 марта. Их выписала дорожно-патрульная служба ГИБДД по Брянской области.

Исполнительное производство было возбуждено 4 июня, им занимается новосибирский межрайонный отдел судебных приставов. Мирзоев был временно прописан в Новосибирске и работал там таксистом.

Мирзоев вместе с другими фигурантами дела был задержан 23 марта в Брянской области, на следующий день после нападения на концертный зал.

Депутат Госдумы Александр Хинтшейн в тот день сообщил, что террористы передвигались на «Рено», машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. При преследовании была открыта стрельба, автомобиль перевернулся

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вооруженные террористы устроили стрельбу и пожар. В результате пострадал 551 человек, погибли 144.

В ходе расследования арестованы 18 человек. Четырех из них ФСБ считает исполнителями теракта. Помимо Мирзоева это Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Теги
теракт ГИБДД штрафы Крокус Сити Холл
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