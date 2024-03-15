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Военная операция на Украине ,  
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Семья погибшей украинской журналистки подала в суд на Fox News

Родственники погибшей под Киевом украинской журналистки подали в суд на Fox News
Сюжет
Военная операция на Украине
Александра Кувшинова
Александра Кувшинова (Фото: sotrue.voice / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала иск против Fox News за то, что девушку отправили на опасное задание, а позднее пытались скрыть обстоятельства произошедшего, сообщает Национальное общественное радио США.

Украинская журналистка в середине марта 2022 года сопровождала оператора Fox News Пьера Закревски и корреспондента Бенджамина Холла в Киевской области. Автомобиль, на котором они передвигались, попал под обстрел: Холл получил ранения, а журналистка и оператор погибли.

В иске компанию обвиняют в «противоправных действиях, мошенничестве и клевете», истцы отмечают, что Fox News отправила репортеров на опасное задание, несмотря на действующие предупреждения.

На Украине сообщили о гибели оператора Fox News и украинской журналистки
Политика
Александра Кувшинова

По словам Кувшиновых, после смерти дочери Fox News предложил компенсацию взамен на документы об отсутствии претензий к компании. В иске говорится, что подписавший соглашение отец не знал об уступках. Кроме того, компанию обвиняют в распространении ложных сведений об обстоятельствах смерти журналистов.

Fox News отверг обвинения, подчеркнув, что «безопасность журналистов всегда была приоритетом» телекомпании.

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Теги
журналист Украина судебный иск Fox News
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