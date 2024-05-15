Обвиняемый по делу о гибели экс-главреда «Газеты.ru» признал вину
Игорь Малёв, обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и экс-главреда «Газеты.ru» Светланы Бабаевой, признал вину. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый. По словам его адвоката Вячеслава Позигуна, есть прямые доказательства, что журналистка погибла по вине его подзащитного.
Малёв обвиняется в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на одном из тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Ей было 50 лет.
По версии следствия, Малёв, который работал инструктором, во время учебного занятия на полигоне в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой.
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