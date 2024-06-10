Губернатор Смирнов: над Курской области ночью сбили восемь украинских дронов

В Курской области дроны атаковали два административных здания

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В Курской области в результате ночных атак беспилотников повреждения получили два административных здания, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Попытки атак были предприняты накануне вечером и в ночь на 10 июня, уточнил исполняющий обязанности губернатора. Их провели с применением дронов-камикадзе, квадрокоптеров и тяжелого 8-винтового октокоптера.

«По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет», — сообщил Смирнов.

Всего российские силы перехватили над регионом восемь украинских беспилотников, уточнил он. Дроны сбивали с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Российские регионы, в том числе Курская область, регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. В ночь на 10 июня четыре беспилотника сбили над территорией Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атак нет.