Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов

Силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона», — написал Голубев в телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв нет, а последствия на земле уточняются.

Ночью 8 июня средства ПВО сбили беспилотник близ города Новошахтинск в Ростовской области. Губернатор Голубев сообщил, что последствий на земле после попытки атаки дрона не было.

Позже Минобороны России отчиталось, что в Ростовской области были сбиты два беспилотника. Всего за ту ночь ПВО сбили 25 дронов над семью российскими регионами.