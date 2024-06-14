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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов

Губернатор Голубев: в Ростовской области ПВО отразили массовую атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона», — написал Голубев в телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв нет, а последствия на земле уточняются.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ночью 8 июня средства ПВО сбили беспилотник близ города Новошахтинск в Ростовской области. Губернатор Голубев сообщил, что последствий на земле после попытки атаки дрона не было.

Позже Минобороны России отчиталось, что в Ростовской области были сбиты два беспилотника. Всего за ту ночь ПВО сбили 25 дронов над семью российскими регионами.

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Теги
Ростовская область Василий Голубев дроны беспилотники ПВО

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