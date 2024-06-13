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Военная операция на Украине ,  
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Во Владимирской области впервые после начала военной операции сбили дрон

Власти Владимирской области сообщили об отсутствии пострадавших из-за дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные впервые после начала боевых действий на Украине сбили беспилотник над территорией Владимирской области, сообщило Минобороны.

Дрон сбили в ночь на 13 июня.

«Все цели уничтожены, в том числе один — над территорией Юрьев-Польского района Владимирской области. Разрушений и пострадавших в регионе нет», — сообщили в пресс-службе областного правительства, добавив, что информация уточняется.

Под Ярославлем уничтожили три беспилотника
Политика
Фото:Global Look Press

Минобороны России не сообщало об уничтожении беспилотников над Владимирской областью после начала военной операции.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала полномасштабных боевых действий. В ночь на 13 июня три дрона также сбили над территорией Ярославской области.

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Теги
Владимирская область беспилотники Минобороны

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