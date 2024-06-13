Во Владимирской области впервые после начала военной операции сбили дрон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные впервые после начала боевых действий на Украине сбили беспилотник над территорией Владимирской области, сообщило Минобороны.

Дрон сбили в ночь на 13 июня.

«Все цели уничтожены, в том числе один — над территорией Юрьев-Польского района Владимирской области. Разрушений и пострадавших в регионе нет», — сообщили в пресс-службе областного правительства, добавив, что информация уточняется.

Минобороны России не сообщало об уничтожении беспилотников над Владимирской областью после начала военной операции.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала полномасштабных боевых действий. В ночь на 13 июня три дрона также сбили над территорией Ярославской области.