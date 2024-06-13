Минцифры пообещало помощь семьям пострадавших от обстрела журналистов НТВ
Минцифры окажут поддержку семьям пострадавших при обстреле Горловки в ДНР журналистов телеканала НТВ, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Заявление опубликовано в телеграм-канале министерства.
Глава ведомства также выразил соболезнования родственникам погибшего оператора телеканала Валерия Кожина.
Кожин неоднократно работал в горячих точках, отметили в ведомстве. Оператор был награжден медалью «За отвагу» и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
13 июня журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин вместе с сопровождавшим их офицером попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР. Все трое получили тяжелые ранения. По данным главы республики Дениса Пушилина, у сотрудников телеканала диагностировали минно-взрывные травмы.
Через несколько часов после атаки Кожин скончался. В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.