Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта

Бари Алибасов-младший и Бари Алибасов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Продюсер Бари Алибасов хорошо себя чувствует после перенесенного инсульта, рассказал «РИА Новости» его сын Бари Алибасов-младший.

Телеграм-канал Shot сообщил, что после инсульта основателю группы «На-На» диагностировали дизартрию — нарушение речи. По данным телеграм-канала, продюсер с трудом передвигается.

«Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово», — рассказал агентству Алибасов-младший.

По его словам, продюсер впервые за три года начал убираться и готовить дома.

РБК обратился за комментарием к представителю Бари Алибасова, а также к его сыну.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

В феврале 2024 года продюсер вновь попал в больницу, телеграм-каналы 112 и Shot назвали причиной госпитализации инсульт. Алибасова выписали 2 марта, его сын сообщил, что отец чувствует себя хорошо.