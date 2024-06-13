 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта

Бари Алибасов-младший и Бари Алибасов
Бари Алибасов-младший и Бари Алибасов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Продюсер Бари Алибасов хорошо себя чувствует после перенесенного инсульта, рассказал «РИА Новости» его сын Бари Алибасов-младший.

Телеграм-канал Shot сообщил, что после инсульта основателю группы «На-На» диагностировали дизартрию — нарушение речи. По данным телеграм-канала, продюсер с трудом передвигается.

«Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово», — рассказал агентству Алибасов-младший.

По его словам, продюсер впервые за три года начал убираться и готовить дома.

РБК обратился за комментарием к представителю Бари Алибасова, а также к его сыну.

Сын Алибасова рассказал о боевом настроении отца в реанимации
Общество
Бари Алибасов

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

В феврале 2024 года продюсер вновь попал в больницу, телеграм-каналы 112 и Shot назвали причиной госпитализации инсульт. Алибасова выписали 2 марта, его сын сообщил, что отец чувствует себя хорошо.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Бари Алибасов продюсер состояние здоровья инсульт

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Сын Алибасова рассказал о боевом настроении отца в реанимации
Общество
Бари Алибасов попал в больницу
Общество
Бари Алибасов назвал вбросом сообщения об опухоли и предстоящей операции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
Число вынужденно перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии Политика, 17:35
Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта Общество, 17:30
Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне Технологии и медиа, 17:29
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 17:24
ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже Спорт, 17:22
Польша отказалась передать Украине свою батарею Patriot Политика, 17:21
В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке Политика, 17:17
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Средние ставки по рыночной ипотеке за год выросли в 1,6 раза Недвижимость, 17:15
Тапир Тео предсказал исход первой игры Евро Германия — Шотландия Спорт, 17:11
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже Финансы, 17:09
В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы Политика, 17:08
В ОНК опровергли получение Тимуром Ивановым посылок с маркетплейса Общество, 17:08
Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня» Общество, 17:02
В Албании приостановили работу парламента из-за Евро-2024 Спорт, 17:00