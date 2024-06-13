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Война санкций ,  
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СПБ Биржа рассказала о влиянии на ее работу новых британских санкций

Сюжет
Война санкций
СПБ Биржа SPBE ₽118,7 0% Купить
Индекс МосБиржи IMOEX 3 166,69 -0,14%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа не изменит работу площадки после ведения в отношении нее санкций Великобритании, заявили РБК в пресс-службе организации.

«Введение санкций Великобритании в отношении СПБ Биржи не скажется на деятельности торговой площадки, в том числе работе по разблокировке клиентских активов», — заверили там.

В четверг, 13 июня, стало известно, что Лондон ввел новые санкции против ряда российских финансовых организаций и физических лиц, в том числе против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и СПБ Биржи.

Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В ноябре 2023 года СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. С тех пор торги иностранными инструментами (США, Европа, Гонконг) на ней не проводятся. В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала в интервью РБК, что к ноябрю в портфелях частных инвесторов были бумаги, обращающиеся на СПБ Бирже, на сумму «чуть больше $3 млрд».

В середине мая расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — договорился с дружественными контрагентами о частичной разблокировке.

Накануне, 12 июня, США расширили санкции против России. Эти ограничения затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии, проекты в сфере СПГ. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции. Кроме того, были остановлены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к доллару США.

После введения американских санкций против Мосбиржи Центробанк сообщил, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Официальный курс рубля будут устанавливать по внебиржевому рынку. Покупать валюту граждане и компании смогут у банков.

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Теги
СПБ Биржа Великобритания санкции

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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