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Политика ,  
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В Кремле назвали нормальным проведение Россией учений в разных регионах

Песков: проведение Россией военных учений в разных регионах мира нормально
Встреча фрегата &laquo;Адмирал Горшков&raquo; во время прибытия в порт Гаваны
Встреча фрегата «Адмирал Горшков» во время прибытия в порт Гаваны (Фото: Ирина Шаталова / ТАСС)

Военные учения считаются нормальной практикой для крупных морских держав, в том числе для России, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков прокомментировал прибытие кораблей российского Военно-морского флота в порт Гаваны после учений по применению высокоточного оружия.

«Военные учения <...> в самых разных регионах мира — это нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Россия. И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика», — цитирует агентство пресс-секретаря президента.

По словам представителя Кремля, Москва не видит повода для беспокойства других стран.

Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли на Кубу
Политика
Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;

Министерство революционных вооруженных сил Кубы 6 июня сообщило, что отряд российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны с 12 по 17 июня. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия.

12 июня фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли на Кубу. В Минобороны России сообщили, что до захода в порт тактическая корабельная ударная группа завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.

Экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км, рассказали в ведомстве. В США заявили, что не видят угрозы нацбезопасности в визите на Кубу отряда российских кораблей, но будут следить за происходящим.

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Теги
военные учения Куба Россия Дмитрий Песков

Новейшие практики цифрового обслуживания

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