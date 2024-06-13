ЦБ объяснил разницу между старым и новым подходами к официальному курсу

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Банк России изменил дату публикации информации по официальному курсу валют, сообщила пресс-служба регулятора. Данные будут появляться на сайте регулятора в 15:30 мск.

В ЦБ отметили, что с 13 июня будут рассчитывать официальный курс доллара и евро с помощью отчетности кредитных организаций.

«Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке», — уточняется в сообщении.

До введения Минфином США санкций против Мосбиржи и НКЦ официальные курсы доллара и евро устанавливались ЦБ на основе данных о средневзвешенных курсах, рассчитанных на основании сделок, заключенных на Московской бирже. Во внимание принимались сделки с расчетами «завтра», проведенные в текущий день в период с 10:00 до 15:30, следует из регламентов ЦБ. Когда торги на Мосбирже не проводились, значение курса устанавливалось аналогично предыдущему дню.



Кроме того, с момента вступления в силу указания ЦБ от 3 октября 2022 года регулятор ежедневно рассчитывал курсы иностранных валют на основе данных внебиржевой информации по сведениям из отчетности кредитных организаций. И, как показала практика, рассчитанные таким образом значения мало отличались от обычных.

«Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%. Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными», — заключили в Центробанке.

12 июня США расширили санкции в отношении России, ограничения затронули финансовую инфраструктуру. В частности, в санкционный список попала Мосбиржа. В Вашингтоне назвали целью этих рестрикций противодействие инвестициям «в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Из-за введения санкций Мосбиржа прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро. Кроме того, приостановлены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к американской валюте.

В ЦБ сообщили, что российские компании и граждане смогут продолжать покупать и продавать американскую и европейскую валюты через российские банки на внебиржевом рынке. Курс валют будут определять исходя из банковской отчетности и «сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов».