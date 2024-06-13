Пекин потребовал от США отменить санкции за связи с Россией

Линь Цзянь (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Пекин потребовал от США немедленно прекратить одностороннее санкционное давление на КНР за связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге, сообщает ТАСС.

«Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских компаний и индивидуальных лиц», — пообещал дипломат.

По словам представителя МИДа, чрезмерное введение Соединенными Штатами односторонних санкций подорвало безопасность и суверенитет других стран, а также привело к гуманитарным трагедиям, подорвало стабильность производственных цепочек и цепей поставок.

12 июня США расширили санкционные списки в отношении России. Ограничения ввели против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже.

В МИД России заявили, что Россия «не оставит подобные агрессивные действия без ответа». Москва критикует западные санкции и называет их незаконными. В Кремле заявляли, что санкционное давление не повлияет на ход военных действий на Украине.