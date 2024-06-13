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Война санкций ,  
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Антонов пообещал «решительный» ответ России на новые санкции США

Антонов: Россия адекватно и решительно ответит на навязываемую США конфронтацию
Сюжет
Война санкций

Россия открыта к равноправному диалогу с США, однако на навязываемую ей конфронтацию ответит, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Так он прокомментировал новые санкции, о которых американский Минфин объявил накануне, 12 июня, в День России. Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю праздника отметил, что администрация США таким образом «поздравила российский народ».

Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается «навязываться в партнеры» и открыта лишь к «честному и равноправному диалогу»

«Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», — добавил он.

По словам Антонова, Россия развивается «как миролюбивая страна» и никому не угрожает. Попытки же недружественных стран добиться ее международной изоляции провалились, считает посол.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

12 июня под американские блокирующие санкции попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Минфин США разрешил операции с ними до 13 августа.

Биржа объявила о приостановке с 13 июня торгов долларом США и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Позднее Центробанк сообщил, что с этого же дня не будет проводить торги гонконгским долларом.

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Теги
Анатолий Антонов США санкции Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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