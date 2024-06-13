ФСБ задержала причастных к убийству военных в Чечне членов банды Басаева

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Сотрудники ФСБ спустя почти 25 лет задержали двоих участников вооруженного нападения банды чеченского террориста Шамиля Басаева на военнослужащих Минобороны в Чечне в 1999 году, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Нападение произошло 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района в Чечне. По делу задержаны жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — Югры Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов. Обоих считают причастными к этой атаке.

По версии следствия, в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов добровольно вступили в состав банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, вместе с которой впоследствии совершали преступления. Утром 4 октября 1999 года ее участники, в том числе Алимгиреев и Кадрашов, напали на военнослужащих Министерства обороны у Червленной с заранее подготовленных позиций.

В результате вооруженного нападения было убито 15 военнослужащих, еще 28 получили ранения.

И Кадрашову, и Алимгирееву вменяют часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса, а также статьи 279 и 317 — участие в банде, вооруженный мятеж и посягательство на жизни военнослужащих. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Силовики проводят следственные мероприятия с участием задержанных, чтобы установить их роль в преступлениях, уточнила Петренко.

Банда Басаева и Хаттаба действовала на территории Чечни и Дагестана в годы Второй Чеченской войны. В ее состав входило порядка 1,5 тыс. человек. Участники банды совершили несколько крупных терактов, в том числе теракт в Буденновске (1995), жертвами которого стали около 130 человек, и теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников. В атаке участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. Хаттаб был ликвидирован в 2002 году в Чечне, а Басаев — в 2006 году в Ингушетии.

Наказание за нападение на военнослужащих Минобороны в Червленной уже отбывают более 20 участников банды Басаева и Хаттаба, еще несколько человек объявлены в федеральный розыск.