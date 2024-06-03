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Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск

Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Хамзата Зоева обвиняют в участии в нападении не менее 160 боевиков на Буденновск, когда в заложники были взяты 1,5 тыс. человек в местной больнице. Тогда погибли 129 человек, заложников отпустили, но боевики смогли выехать в Чечню

Житель Москвы и уроженец Чечни Хамзат Зоев задержан за участие в вооруженном нападении банды чеченского террориста Шамиля Басаева на город Буденновск Ставропольского края в 1995 году, сообщается в комментарии представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Зоева обвиняют в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Он находится под стражей.

В ФСБ уточнили, что 56-летний мужчина был задержан в деревне Перещапово Московской области, его доставили в управление СК по Северному Кавказу, решение об аресте вынес Ессентукский городской суд, передает ТАСС.

По данным СК, Зоев в первой половине июня 1995 года добровольно вступил в банду Басаева и принял активное участие в нападении на Буденновск 14 июня того же года. В этот день не менее 160 боевиков приехали в город, расстреляли милиционеров, захватили здание РОВД и взяли заложников во 2-й Ставропольской краевой больнице — 1586 человек. Их согнали в подвал, который был заминирован.

Боевики требовали прекращения боевых действий в Чечне (тогда шла Первая чеченская война). 17 июня была предпринята попытка штурма, но удалось освободить только 61 заложника. На следующий день с Басаевым провел переговоры на тот момент премьер-министр Виктор Черномырдин. Их итогом стало то, что заложники были отпущены, а боевики выехали в Чечню. Во время этих событий погибли 129 человек, 317 были ранены.

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За прошедшие после теракта годы были задержаны и осуждены несколько десятков боевиков. Например, в 2017 году два участника нападения — Рамзан Белялов и Магомед Маздаев — получили 15 и 13 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2022-м еще одному боевику — Хазваху Черхигову назначили 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Буденновск нападение на Буденновск Следственный комитет Шамиль Басаев
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