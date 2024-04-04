МВД нашло признаки дискредитации армии в словах лидера «Порнофильмов»

Владимир Котляров (Фото: ПОРНОФИЛЬМЫ / YouTube)

Эксперты московского управления МВД обнаружили в высказываниях лидера музыкальной группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) признаки дискредитации российской армии. Ответ ведомства опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских, который и попросил проверить музыканта.

«Ко мне в январе месяце обратились неравнодушные избиратели, которые обратили мое внимание на скандальное, по их мнению, интервью, которое было размещено в YouTube. На основании этого интервью то, что мы посмотрели, сделали запрос в полицию для того, чтобы они провели проверку», — рассказал РБК Альшевских.

Экспертно-криминалистический центр провел лингвистическое исследование высказываний Котлярова на YouTube. В результате исследования были найдены признаки дискредитации Вооруженных сил России — ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. По этой статье Котлярову грозит штраф до 50 тыс. руб.

Материалы проверки 26 марта были направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для «принятия решения в соответствии с законодательством России», говорится в ответе МВД.

В разговоре с РБК Альшевских отметил, что документы еще находятся на рассмотрении в прокуратуре и решение пока не принято.

В сентябре 2023 года Минюст признал Котлярова иностранным агентом. Минюст утверждает, что Котляров «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», а также создавал материалы иноагентов, поддерживал тех, кто ведет «террористическую деятельность» на территории России, и распространял «фейки» о решениях органов власти страны.