В суд поступил протокол на солиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

На солиста группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии

Владимир Котляров (Фото: Игорь Астафьев / YouTube)

На солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен в реестр иноагентов) составили протокол по статье о дискредитации армии. Карточка дела появилась на сайте Тверского суда Москвы.

Музыканту вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). По статье гражданам грозит штраф до 50 тыс. руб.

Ранее эксперты МВД провели лингвистическое исследование высказываний Котлярова на YouTube и нашли в них признаки дискредитации российской армии.

В сентябре 2023 года Минюст признал Котлярова иностранным агентом. Ведомство считает, что музыкант «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», а также создавал материалы иноагентов, поддерживал тех, кто ведет «террористическую деятельность» на территории России, и распространял «фейки» о решениях органов власти страны.