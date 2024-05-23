На солиста группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии
На солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен в реестр иноагентов) составили протокол по статье о дискредитации армии. Карточка дела появилась на сайте Тверского суда Москвы.
Музыканту вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). По статье гражданам грозит штраф до 50 тыс. руб.
Ранее эксперты МВД провели лингвистическое исследование высказываний Котлярова на YouTube и нашли в них признаки дискредитации российской армии.
В сентябре 2023 года Минюст признал Котлярова иностранным агентом. Ведомство считает, что музыкант «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», а также создавал материалы иноагентов, поддерживал тех, кто ведет «террористическую деятельность» на территории России, и распространял «фейки» о решениях органов власти страны.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования