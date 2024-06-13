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Политика ,  
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В Армении возбудили уголовное дело после беспорядков во время митинга

В Армении возбудили уголовное дело после столкновений протестующих с полицией

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после массовых беспорядков во время оппозиционного митинга в Ереване, сообщила пресс-служба ведомства.

В армянском СК уточнили, что вечером 12 июня участники протестов начали беспорядки, в ходе которых, отказываясь подчиняться требованиям сотрудников полиции, применяли к ним насилие. В частности, они наносили правоохранителям удары ногами и руками и бросали в них различные предметы.

Следователи изучают видеозаписи, сделанные на месте происшествия, и устанавливают личности участников беспорядков.

News.am писал, что, когда на проспекте маршала Баграмяна перед зданием парламента Армении начались столкновения, силовики использовали светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих.

По информации агентства «Новости-Армения», за медицинской помощью обратились 55 граждан, в том числе сотрудники полиции. «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство уточнял, что в результате беспорядков пострадали 17 полицейских.

В МВД страны сообщили, что в ходе митинга были задержаны 42 человека.

У здания парламента в Ереване пострадали 17 полицейских
Политика

Волна акций протеста в Армении стартовала после начала процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в четырех селах в Тавушском регионе.

В регионе начались митинги, местные жители перекрывали трассы, однако 24 мая пограничная служба Азербайджана все же получила контроль над этими населенными пунктами.

После этого демонстрации начали проводить в Ереване, оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции организует движение «Тавуш во имя Родины».

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Теги
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