В Щелково начали проверку из-за гибели дедушки и ребенка после падения дерева

В Щелково дедушка и девятилетний ребенок погибли после падения дерева

Фото: СК РФ

Следователи организовали проверку в связи с гибелью мужчины и его девятилетнего внука после падения на них дерева в Щелково. Об этом сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, мужчина с внуком возвращались с пляжа и шли по парку. Когда подул сильный порывистый ветер и начался дождь, они укрылись под деревом. «В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба подмосковной прокуратуры уточнила, что погибли мужчина 1960 года рождения и его девятилетний внук.

Ранее из-за упавшего на пути дерева было временно приостановлено движение на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Поезда не ходили между станциями «Текстильщики» и «Котельники». Спустя примерно 30 минут движение возобновили. Вечером 12 июня в Москве прошел сильный дождь с ветром.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в День России в столице пройдет тропический «мегаливень», выпадет около половины всей июньской нормы осадков.