На участке фиолетовой линии московского метро приостановили движение

В Москве прекратили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии приостановили движение поездов между станциями «Текстильщики» и «Котельники», сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от «Текстильщиков» до «Котельников». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

До этого на той же ветке метро временно увеличили интервалы движения из-за дерева на пути.

В 16:49 мск в Дептрансе сообщили, что движение восстановлено.

Ранее власти Москвы предупредили, что 12 июня в городе ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами гроза и град.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в День России в столице пройдет тропический «мегаливень». «В среду ожидается залповый «мегаливень» интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы», — уточнил синоптик.

По данным Гидрометцентра, за период 11–13 июня в Москве и Московской области может выпасть до 90% месячной нормы осадков.