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Общество ,  
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Синоптик раскрыла, сколько осадков выпадет в ближайшие дни в Москве

Синоптик Позднякова: 11-13 июня в Москве может выпасть месячная норма осадков
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Московском регионе в ближайшие дни, с 11 по 13 июня, может выпасть от половины до 100% месячной нормы осадков, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, сильные дожди пройдут днем во вторник и среду, когда территория столичного региона войдет в зону атмосферных фронтов. Они будут идти волнами, мощность облаков может достигнуть 12-14 км, в таких условиях вновь будут грозы и, вероятно, выпадет град, отметила синоптик.

При этом распределение осадков будет неравномерным: «Надо понимать, что максимальное количество осадков может прийтись на какую-то одну станцию или несколько станций Москвы или Подмосковья, потому что летние процессы крайне локальны».

Позднякова добавила, что в ближайшие дни нужно быть готовым к погоде — брать зонты и плащи, а также учитывать, что местами могут быть подтопления.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале месяца в Москве прошли грозы и сильные дожди. 5 июня из-за ливня в столице затопило подземные переходы на нескольких станциях метро и МЦК. На следующий день, 6 июня, в результате сильного дождя затопило дороги в районе Павелецкой площади и на юго-западе Москвы. Ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня назвали самым сильным с начала этого столетия.

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Теги
Погода Москва синоптик новости

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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