Москвичей предупредили о выпадении 90% месячной нормы осадков за три дня

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве может выпасть до 90% месячной нормы осадков в ближайшие три дня, сообщил Гидрометцентр.

«Ожидаемое количество осадков за период 11–13 июня в Москве и Московской области — 40–70 мм, что составляет от 50 до 90% от месячной нормы. Вместе с тем будет очень тепло, показания термометров будут на 4 градуса превышать норму этих дней июня», — говорится в сообщении.

Причиной такой погоды метеорологическая служба называет влияние атмосферного фронта с волнами, которое затянется до четверга.

В эти дни синоптики обещают облачную погоду с кратковременными дождями, местами сильными, грозой, усилением ветра при грозе до 17 м/с. Возможно, выпадет град.

После четверга, 13 июня, будет относительно прохладная погода, температура понизится на 2–3 градуса. Дожди все еще будут вероятны, но они будут носить локальный характер и иметь небольшую интенсивность, уточнил Гидрометцентр.

Ранее, 8 июня, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных осадках в Москве в июне. Синоптик уточнил, что месяц в Москве будет теплым, однако количество осадков превысит норму.