Захарова: МИД взял под контроль ситуацию с задержанной в Дании россиянкой

В МИД заявили о контроле ситуации с задержанной в Дании россиянкой

Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

МИД России держит на контроле ситуацию с россиянкой, которую задержали в Дании по подозрению в содействии российской разведке. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности задержанной россиянки. «Как пояснили в датских спецслужбах, задержание связано с публикациями на днях в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — заявила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения россиянки. Ее задержание в диппредставительстве назвали «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной».

Россиянка была арестована на датском острове Зеландия 11 июня 2024 года. Ее обвинили в сотрудничестве с российской разведкой. По версии властей Дании, женщина в течение нескольких лет получала деньги из российского государственного фонда «Правфонд».

В посольстве России в Дании заявили, что консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года и была направлена исключительно на оказание содействия россиянам в понимании датского законодательства. «Никаких других задач не было», — подчеркнул посол Владимир Барбин.

По сообщению датского издания DR, россиянка занимает важное место в российском сообществе в Дании, в том числе руководит консультационной службой для русскоговорящих в одном из городов Зеландии. С 2017 года центр получил, по сообщению DR, не менее 338 тыс. датских крон от российского фонда.

В фонде отвергли обвинения, а введение санкций назвали попытками оказать давление на Россию и подтверждением «массовых нарушений прав человека» в ЕС.