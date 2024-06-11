Посол заявил о требовании отпустить задержанную в Дании россиянку

Владимир Барбин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посольство России потребует от датских властей незамедлительно освободить россиянку, задержанную по подозрению в шпионаже. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», — сказал Барбин.

Дипломат назвал задержание провокацией датских спецслужб, которая была задумана, чтобы дискредитировать российские общественные организации за рубежом.

«Задержание гражданки России связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — уточнил посол.

Россиянка была арестована на датском острове Зеландия 11 июня 2024 года. Ее обвинили в сотрудничестве с российской разведкой. По версии властей Дании, женщина в течение нескольких лет получала деньги из российского государственного фонда «Правфонд».

Барбин подчеркнул, что консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года и всегда была направлена исключительно на оказание содействия россиянам в понимании датского законодательства.

По сообщению датского издания DR, россиянка занимает важное место в российском сообществе в Дании, в том числе руководит консультационной службой для русскоговорящих в одном из городов Зеландии. С 2017 года центр получил, по сообщению DR, не менее 338 тыс. датских крон от российского фонда.

В фонде отвергли обвинения, а ведение санкций назвали попытками казать давление на Россию и подтверждением «массовых нарушений прав человека» в ЕС.

«Правфонд» был основан в 2012 году, его учредителями являются МИД и Федеральное агентство Россотрудничество. Исполнительный директор — Александр Удальцов. В 2023 году фонд попал под санкции ЕС, поскольку, по версии Брюсселя, способствует «созданию нестабильности и раскола» и распространению «пропагандистских сообщений из Кремля», в том числе касающихся Украины.

В мае 2024 года польский экс-судья Томаш Шмидт, обвиненный правительством в шпионаже, отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии.

Шмидт, как заявила польская прокуратура, принимал участие в «информационной войне, которую вели Республика Беларусь и Российская Федерация против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ».