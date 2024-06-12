Глава МИД Кубы выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 12 июня

Бруно Родригес Паррилья (Фото: Наталья Колесникова / Reuters)

Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в Москве 12 июня.

«Куба решительно осуждает расширение НАТО к российским границам, которое привело к нынешнему конфликту в Европе, а также выступает за дипломатическое и конструктивное решение этого кризиса», — отметил дипломат, добавив, что Гавана призывает прекратить односторонние санкции против Москвы.

Бруно Родригес Паррилья находится с визитом в России с 10 июня. Сначала он посетил Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС. 12 июня в Москве кубинский дипломат встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В этот же день в порт Гаваны прибыл отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота — фрегат «Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Этот визит Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) анонсировало 6 июня, отметив, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона. Военные учения продлятся до 17 июня.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит в этом угрозы для своей национальной безопасности, но будет следить за ситуацией.

Video

На фоне новостей о визите российских ВМФ на Кубу западные СМИ подхватили цитату президента РФ Владимира Путина с ПМЭФ 5 июня. Комментируя решение западных стран разрешить Киеву удары по российской территории, он заявил, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. Во время рабочего визита в Москву в мае этого года президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал России успехов в проведении военной операции на Украине, отметив, что Москва «всегда может рассчитывать» на поддержку Гаваны.

Британское издание Daily Mail обратило внимание на то, что российские военные корабли проплыли всего в 25 милях от побережья Южной Флориды.

Главный редактор научного журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец отметил в беседе с РБК, что эти учения — символический сигнал Западу, причем уже не первый. «В 2008 и 2013 годах подобные маневры с участием ракетных крейсеров и стратегических бомбардировщиков проходили в Венесуэле и Никарагуа, то есть тоже в Карибском море. Используется концепция взаимности: «вы можете находиться около нашей границы, мы можем находиться около вашей», — отметил эксперт.

При этом, как отмечает Хейфец, есть принципиальное отличие с маневрами в 2008 и 2013 годах. «Во-первых, появляется подводная лодка, способная нести ядерное оружие. Это усиление градуса демонстрации, что и дало основания многим сравнить ситуацию с Карибским кризисом. Однако речи о его повторении не идет, поскольку нет оснований полагать, что ядерное оружие на постоянной основе окажется на Кубе, которая подписала договор Тлателолько, запрещающий латиноамериканским государствам размещать ядерное оружие на своей территории», — отметил Хейфец.

Договор Тлателолько — многосторонний международный акт о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна — был подписан 14 февраля 1967 года в Тлателолько (район в Мехико). Поводом к его заключению стал Карибский кризис 1962 года. Участниками договора на сегодняшний момент являются 33 государства Латинской Америки, включая Кубу, Венесуэлу, Никарагуа, Мексику, Аргентину и Бразилию.

Кроме того, по словам эксперта, нет заявлений американских властей осуществлять карантин для допуска российских судов, которые везут оружие. «Другое дело, что маневры в 2008 и 2013 годах происходили до начала активной военной фазы конфликта между Россией и Украиной. Сейчас несколько иные условия. Это создает потенциальную угрозу эскалации, но все равно, на мой взгляд, обе стороны будут удерживаться от того, чтобы в нее скатиться», — заключил эксперт.