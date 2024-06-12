 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Глава МИД Кубы выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 12 июня
Бруно Родригес Паррилья
Бруно Родригес Паррилья (Фото: Наталья Колесникова / Reuters)

Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в Москве 12 июня.

«Куба решительно осуждает расширение НАТО к российским границам, которое привело к нынешнему конфликту в Европе, а также выступает за дипломатическое и конструктивное решение этого кризиса», — отметил дипломат, добавив, что Гавана призывает прекратить односторонние санкции против Москвы.

Бруно Родригес Паррилья находится с визитом в России с 10 июня. Сначала он посетил Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС. 12 июня в Москве кубинский дипломат встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Обострит ли заход российских военных кораблей на Кубу отношения с США
Политика
Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;

В этот же день в порт Гаваны прибыл отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота — фрегат «Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Этот визит Министерство революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) анонсировало 6 июня, отметив, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона. Военные учения продлятся до 17 июня.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит в этом угрозы для своей национальной безопасности, но будет следить за ситуацией.

Глава МИД Кубы выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине
Video

На фоне новостей о визите российских ВМФ на Кубу западные СМИ подхватили цитату президента РФ Владимира Путина с ПМЭФ 5 июня. Комментируя решение западных стран разрешить Киеву удары по российской территории, он заявил, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие. Во время рабочего визита в Москву в мае этого года президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал России успехов в проведении военной операции на Украине, отметив, что Москва «всегда может рассчитывать» на поддержку Гаваны.

Британское издание Daily Mail обратило внимание на то, что российские военные корабли проплыли всего в 25 милях от побережья Южной Флориды.

Главный редактор научного журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец отметил в беседе с РБК, что эти учения — символический сигнал Западу, причем уже не первый. «В 2008 и 2013 годах подобные маневры с участием ракетных крейсеров и стратегических бомбардировщиков проходили в Венесуэле и Никарагуа, то есть тоже в Карибском море. Используется концепция взаимности: «вы можете находиться около нашей границы, мы можем находиться около вашей», — отметил эксперт.

При этом, как отмечает Хейфец, есть принципиальное отличие с маневрами в 2008 и 2013 годах. «Во-первых, появляется подводная лодка, способная нести ядерное оружие. Это усиление градуса демонстрации, что и дало основания многим сравнить ситуацию с Карибским кризисом. Однако речи о его повторении не идет, поскольку нет оснований полагать, что ядерное оружие на постоянной основе окажется на Кубе, которая подписала договор Тлателолько, запрещающий латиноамериканским государствам размещать ядерное оружие на своей территории», — отметил Хейфец.

Договор Тлателолько — многосторонний международный акт о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна — был подписан 14 февраля 1967 года в Тлателолько (район в Мехико). Поводом к его заключению стал Карибский кризис 1962 года.

Участниками договора на сегодняшний момент являются 33 государства Латинской Америки, включая Кубу, Венесуэлу, Никарагуа, Мексику, Аргентину и Бразилию.

Кроме того, по словам эксперта, нет заявлений американских властей осуществлять карантин для допуска российских судов, которые везут оружие. «Другое дело, что маневры в 2008 и 2013 годах происходили до начала активной военной фазы конфликта между Россией и Украиной. Сейчас несколько иные условия. Это создает потенциальную угрозу эскалации, но все равно, на мой взгляд, обе стороны будут удерживаться от того, чтобы в нее скатиться», — заключил эксперт.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева
Куба ВМФ российские корабли
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Куба анонсировала визит «Адмирала Горшкова» и российской атомной подлодки
Политика
Идущие на Кубу российские корабли провели учения с ракетами в Антлантике
Политика
CBS узнал, что США проследят за направленными на Кубу российскими судами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине Политика, 15:16
Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео Политика, 15:06
В МИД заявили о контроле ситуации с задержанной в Дании россиянкой Политика, 14:57
Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде в Париже Спорт, 14:52
Сборную Азербайджана возглавил тренер, посадивший Роналду в запас на ЧМ Спорт, 14:34
Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах Политика, 14:31
Глава МИД Кубы выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине Политика, 14:22
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Минобороны сообщило о групповом ударе по стоянкам самолетов ВСУ Политика, 14:08
Хореограф фигуристов пожаловался на проблемы из-за артистов-иноагентов Спорт, 13:49
Путин заявил о способности россиян побеждать сложности и трагедии Общество, 13:47
FT узнала о планах США ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России Политика, 13:45
Кому нельзя отказываться от мяса и когда полезен растительный белок Pro, 13:39
В МИД России вызывали посла Австрии для выяснения претензий Вены Политика, 13:00
В рамках дела против директора ЧЭМК арестовали женщину Общество, 12:52