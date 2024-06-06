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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отказался назвать регионы поставок оружия в качестве ответа Западу

Песков заявил, что Запад услышал сигнал об ответе на поставки Киеву вооружений
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Слова Путина о возможных ответных поставках российских вооружений третьим странам уже услышаны на Западе, сказал Песков. Президент говорил об опасности ситуации, когда поставляющие оружие страны управляют его применением
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Москва не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного вооружения третьим странам в ответ на действия Запада на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, заявление президента Владимира Путина о поставках российских вооружений уже услышано на Западе.

«Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают», — сказал Песков.

На встрече с представителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня Путин отметил, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие.

Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — задал вопрос глава государства. По словам Путина, такой ответ «может быть асимметричным».

На встрече с представителями СМИ глава государства также заявил об опасности ситуации, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, заодно управляют его применением.

В конце мая США смягчили ограничения по применению поставляемого Киеву вооружений, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Однако запрет Вашингтона на применение дальнобойных баллистических ракет ATACMS по объектам на территории России остается в силе.

На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона
Политика
Ракета&nbsp;Storm Shadow

Германия также разрешила Украине наносить удары по России своим оружием. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что такой шаг не приведет к росту напряженности, и добавил, что вооружение должно применяться в соответствии с международным правом. Великобритания тоже сняла ограничения на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют», — заявил Путин на фоне обсуждения разрешений западных стран на удары по России.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву. В Кремле предупреждали, что западные поставки вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий.

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Георгий Смирнов
Дмитрий Песков Запад поставки оружия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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