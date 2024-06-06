Кремль отказался назвать регионы поставок оружия в качестве ответа Западу

Слова Путина о возможных ответных поставках российских вооружений третьим странам уже услышаны на Западе, сказал Песков. Президент говорил об опасности ситуации, когда поставляющие оружие страны управляют его применением

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Москва не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного вооружения третьим странам в ответ на действия Запада на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, заявление президента Владимира Путина о поставках российских вооружений уже услышано на Западе.

«Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают», — сказал Песков.

На встрече с представителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня Путин отметил, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие.

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«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — задал вопрос глава государства. По словам Путина, такой ответ «может быть асимметричным».

На встрече с представителями СМИ глава государства также заявил об опасности ситуации, когда страны, которые поставляют оружие воюющим сторонам, заодно управляют его применением.

В конце мая США смягчили ограничения по применению поставляемого Киеву вооружений, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. Однако запрет Вашингтона на применение дальнобойных баллистических ракет ATACMS по объектам на территории России остается в силе.

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Германия также разрешила Украине наносить удары по России своим оружием. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что такой шаг не приведет к росту напряженности, и добавил, что вооружение должно применяться в соответствии с международным правом. Великобритания тоже сняла ограничения на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют», — заявил Путин на фоне обсуждения разрешений западных стран на удары по России.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву. В Кремле предупреждали, что западные поставки вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий.