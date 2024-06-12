 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Жительница Шебекино получила ранения в результате обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина получила осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 в Белгороде. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

В Шебекино различные повреждения выявили в четырех частных жилых домах: выбиты окна, повреждены фасады и кровли. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из зданий повреждена линия газоснабжения. Также осколками повреждены девять автомобилей.

Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности»
Политика
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Шебекино попал под обстрел второй раз за сутки, ночью город атаковали из реактивной системы залпового огня, рассказал Гладков. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб местный житель. Три человека — две женщины и мужчина — получили ранения.

Повреждения зафиксировали в шести частных жилых домах и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, повреждены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи.

Накануне Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности. В Шебекино после прилета снаряда в трех частных домах выбило окна, поврежден гараж. В Новой Таволжанке дрон сбросил взрывное устройство на домовладение, поломаны несколько хозпостроек. Еще один беспилотник атаковал поселок Красное — повреждение получило сельскохозяйственное предприятие.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Шебекино обстрел Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности
Политика
Гладков рассказал о пострадавших при атаке на Шебекино
Политика
В Шебекино трое бойцов и журналист «России 24» подорвались на мине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Суд ЕС отклонил ходатайство ВЭБа об отмене санкций Политика, 12:27
Жительница Шебекино получила ранения в результате обстрела Политика, 12:18
NBC узнал о 8 задержанных в США за связи с ИГ граждан Таджикистана Политика, 12:13
МИД назвал «уткой» данные о планах восстановить отношения Грузии и России Политика, 12:01
Россиянин не смог добиться ареста выплат по евробондам Белоруссии Финансы, 11:30
В Крыму национализировали активы Яценюка и Джамалы Политика, 11:26
Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК Бизнес, 11:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым Политика, 11:06
ФАС не нашла плагиата в обложке «Букваря» Технологии и медиа, 11:00
Infobae узнал, что Аргентина задумались о поставках оружия Украине Политика, 10:56
В администрации президента появятся пять новых управлений Политика, 10:40
Выборы ослабили Моди. Что будет с экономикой Индии и связями с Россией Pro, 10:38
Прибыль «круизной» «дочки» РЖД выросла за год на 460% Бизнес, 10:30
Путин утвердил соглашение с Китаем о совместной лунной станции Политика, 10:23