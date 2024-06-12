Жительница Шебекино получила ранения в результате обстрела

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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина получила осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 в Белгороде. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

В Шебекино различные повреждения выявили в четырех частных жилых домах: выбиты окна, повреждены фасады и кровли. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из зданий повреждена линия газоснабжения. Также осколками повреждены девять автомобилей.

Шебекино попал под обстрел второй раз за сутки, ночью город атаковали из реактивной системы залпового огня, рассказал Гладков. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб местный житель. Три человека — две женщины и мужчина — получили ранения.

Повреждения зафиксировали в шести частных жилых домах и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, повреждены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи.

Накануне Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности. В Шебекино после прилета снаряда в трех частных домах выбило окна, поврежден гараж. В Новой Таволжанке дрон сбросил взрывное устройство на домовладение, поломаны несколько хозпостроек. Еще один беспилотник атаковал поселок Красное — повреждение получило сельскохозяйственное предприятие.