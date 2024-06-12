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Военная операция на Украине ,  
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Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности»

Гладков: ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками в приграничных областях
Сюжет
Военная операция на Украине
В приграничных районах Белгородской области ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками — при их активации снаряд выбрасывается в воздух и взрывается, рассказал Гладков. Он привал жителей проявлять бдительность
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками на приграничных с Белгородской областью территориях, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели — противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь, постараемся сейчас как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением», — заявил Гладков и призвал сообщать о подозрительных предметах в специальные службы.

Он также напомнил, что в регионе сохраняется сложная ситуация, а города регулярно подвергаются обстрелам.

Мины с сейсмодатчиками (сейсмические мины) активируется этим самым датчиком, вмонтированным в землю. Он срабатывает когда человек или техника приближаются достаточно близко (обычно в районе 15-30 м) — при активации осколочный заряд выбрасывается в воздух и взрывается.

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Политика
Белгород

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Власти также неоднократно сообщали о минировании украинскими войсками приграничных сел. Так, 10 июня в городе Шебекино (расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью) на мине подорвались четыре человека — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24»

Журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. По словам губернатора, врачи успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, его перевели в областную больницу.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков мины ВСУ Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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