Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности»

В приграничных районах Белгородской области ВСУ начали разбрасывать мины с сейсмодатчиками — при их активации снаряд выбрасывается в воздух и взрывается, рассказал Гладков. Он привал жителей проявлять бдительность

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками на приграничных с Белгородской областью территориях, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели — противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками. Очень опасная вещь, постараемся сейчас как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением», — заявил Гладков и призвал сообщать о подозрительных предметах в специальные службы.

Он также напомнил, что в регионе сохраняется сложная ситуация, а города регулярно подвергаются обстрелам.

Мины с сейсмодатчиками (сейсмические мины) активируется этим самым датчиком, вмонтированным в землю. Он срабатывает когда человек или техника приближаются достаточно близко (обычно в районе 15-30 м) — при активации осколочный заряд выбрасывается в воздух и взрывается.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Власти также неоднократно сообщали о минировании украинскими войсками приграничных сел. Так, 10 июня в городе Шебекино (расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью) на мине подорвались четыре человека — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24»

Журналиста доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. По словам губернатора, врачи успешно извлекли осколок. Состояние оператора стабильно, его перевели в областную больницу.