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Военная операция на Украине ,  
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Мирный житель погиб при обстреле Шебекино из РСЗО

Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Шебекино после обстрела из РСЗО
Сюжет
Военная операция на Украине
Шебекино попал под обстрел из РСЗО, один из снарядов попал в квартиру, находившийся там мужчина погиб. Также пострадали три человека. РСЧС сообщила о двух погибших в результате обстрела города

Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате погиб мирный житель, еще трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Снаряд, по словам губернатора, попал в квартиру, где находился мужчина. Он умер на месте до приезда врачей.

Среди пострадавших - две женщины с осколочными ранениями рук и ног, их госпитализировали. Еще один мужчина был контужен. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона, в свою очередь, сообщает о двух погибших и трех раненых.

Вечером 11 июня, около 23:20 мск, в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и в окрестностях объявили ракетную опасность. Через несколько минут РСЧС сообщила о прилетах между селом Таволжанка и Шебекино. К 23:36 режим ракетной опасности отменили.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Шебекино после удара возникло задымление, РСЧС сообщила, что горят автомобили. Один снаряд попал в балкон многоквартирного жилого дома, сообщили в службе.

Всего в результате обстрела были повреждены шесть частных и 11 многоквартирных домов, сообщил Гладков. Там выбило окна, также оказались посечены фасады и кровли. В нескольких квартирах повреждения получили бетонные плиты. 

Один частный дом пострадал сильнее других из-за прямого попадания снаряда.

Также повреждения получили девять автомобилей и линии электропередачи.

После обстрела, около 01:30 мск, в Белгороде и окрестностях повторно объявили ракетную опасность, на момент публикации материала ее сигналы продолжали звучать. По данным РСЧС, режим также действует в Шебекино и Шебекинском городском округе.

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Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белгородская область обстрел Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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