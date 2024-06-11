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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о серии атак на Шебекино и окрестности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекине после прилета снаряда в трех частных домах выбило окна, на территории одного из них также поврежден гараж. В Новой Таволжанке дрон сбросил взрывное устройство на домовладение, добавил Гладков. Там поломаны несколько хозяйственных построек. Еще один беспилотник атаковал поселок Красное — повреждение получило сельскохозяйственное предприятие, заключил губернатор.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины. Его административный центр — Шебекино — ближайший к российско-украинской границе город региона. Он регулярно попадает под обстрелы.

Накануне в Шебекино на мине подорвались четыре человека — трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Последнего прооперировали, его состояние стабильно. По словам Гладкова, позднее появился пятый пострадавший — он обратился в больницу самостоятельно с признаками контузии.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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