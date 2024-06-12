Матвиенко назвала Россию олицетворением альтернативы пути Запада

Россия — одна из немногих стран, олицетворяющих альтернативу тупиковому пути Запада. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге в День России.

По ее мнению, Россия наиболее активно и последовательно противостоит линии на «расчеловечивание» и борется за сохранение цивилизации, основанной на базовых ценностях гуманизма. Среди таких ценностей — благо человека, его право на жизнь и всестороннее развитие, верховенство добра и неприятие зла, справедливость, взаимопомощь, крепкая и дружная семья, перечислила Матвиенко.

«Россия в очередной раз решает задачи, значимые для всего международного сообщества, человечества в целом», — заявила Матвиенко. Она считает, что страна решает эти задачи успешно.

Спикер Совфеда назвала Россию великой державой, которая надежно обеспечивает свои национальные интересы. По ее мнению, страна выступает одним из главных игроков в мировой политике и экономике. Матвиенко выразила уверенность, что в будущем Россия станет одним из лидеров «подлинного мирового большинства».

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин высказал мнение, что мир «постепенно избавляется» от финансовой диктатуры, цель которой — загнать людей «в кабалу» и превратить «в экономические колонии», лишая целые регионы мира важных ресурсов. Он счел неизбежным процесс построения «многополярного миропорядка».

По его словам, перед Россией стоит задача строительства нового мира. Путин назвал мир будущего «миром коллективных решений», где решения будут приниматься тем составом участников, кто способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы.