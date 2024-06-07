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Эксперты сообщили о кампании кибершпионажа против ИТ-компаний

Kaspersky: ИТ-компании подвергаются кибератакам под видом рассылки резюме
Против российских компаний, в частности из финансовой и ИТ-сферы, идет кампания кибершпионажа, заявили в «Лаборатории Касперского». В письмах под видом резюме или иных файлов находятся ссылки, где размещена программа для кражи

«Лаборатория Касперского» зафиксировала кампанию кибершпионажа против российских компаний, в частности из финансовой и ИТ-сфер, путем рассылки писем под видом соискателей или проверяющих организаций, говорится в пресс-релизе компании (есть у РБК).

Злоумышленники рассылают письма, в которых содержатся ссылки, которые якобы ведут на архив с резюме, результатами проведения специальной оценки условий труда или «обещанными файлами». Материалы предлагается скачать, причем для убедительности регистрируются домены, названия которых похожи на файловые хостинги. Вместо указанных документов в архивах находится вредоносная программа для кражи данных (стилер).

Этой весной «Лаборатория Касперского» заблокировала несколько сотен подобных сообщений. Компания зафиксировала первые атаки с использованием стилера XDigo в конце 2022 года, рассказала эксперт по кибербезопасности Виктория Власова.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Цель злоумышленников — кибершпионаж, кража конфиденциальных документов и другой информации, в том числе паролей из браузера. В частности, с этой целью троянец проверяет наличие в системе браузеров. Найденные корпоративные данные зловред отправляет на управляющий сервер злоумышленников», — объяснила она.

Спам-аналитик Анна Лазаричева отмечает, что схема с рассылкой зловредных программ под видом резюме или корпоративных документов не теряет актуальности. Она поясняет, что тема письма выглядит привлекательной для сотрудников, ответственных за поиск кадров или обеспечение безопасных условий и охраны труда. Поэтому важно напоминать работникам о необходимости соблюдать осторожность, даже если письма составлены «по всем канонам деловой переписки», подчеркнула эксперт.

В конце февраля МВД задержало троих участников хакерской группировки SugarLocker, которая прикрывалась фирмой по разработке приложений и интернет-магазинов. Они распространяли вредоносное ПО, создавали фишинговые сайты и «нагоняли трафик пользователей на популярные в России и СНГ мошеннические схемы».

В апреле МВД сообщило о задержании в Ростове-на-Дону и Сочи двух хакеров, которые распространили охраняемые законом сведения «одной из крупнейших российских IT-компаний». По данным ведомства, они скопировали более 600 тыс. записей с персональными данными работников сервисной службы, а после разместили их для продажи в теневом сегменте Интернета.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
кибершпионаж Лаборатория Касперского кража данных
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