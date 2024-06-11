Самолет Cessna совершил аварийную посадку на дорогу в Мурманской области

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Легкий самолет Cessna совершил вынужденную посадку на 151-м километре автодороги Кола — Лотта в Мурманской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Приземление было благополучным, никто из членов экипажа не пострадал.

«По предварительным данным, причина авиационного события — отказ техники», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура изучит обстоятельства посадки, состояние воздушного судна и выполнение экипажем правил безопасности полетов.

В конце мая вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пачи в Мурманской области. Вертолет направлялся к турбазе из села Ловозеро и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек — три члена экипажа и четверо пассажиров, никто из них не пострадал. Причиной аварийной посадки, по данным прокуратуры, стала техническая неисправность двигателей.

10 июня легкий самолет упал в Яшкульском районе Калмыкии из-за столкновения с электрическим столбом, пилот госпитализирован.

8 июня МЧС сообщало об аварийной посадке легкого самолета Piper на шоссе у Лыткарино в Подмосковье.