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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области
Вертолет принадлежит авиакомпании «Мурманавиа». На борту находились семь человек, никто из них не пострадал. Вертолет направлялся к турбазе и не долетел 20 км до пункта назначения, причиной аварии стала неисправность двигателей
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пачи в Мурманской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, вертолет направлялся к турбазе из села Ловозеро и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек — три члена экипажа и четверо пассажиров, никто из них не пострадал. На место для эвакуации вылетели спасатели.

Причиной аварийной посадки, по данным прокуратуры, стала техническая неисправность двигателей.

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Расследование также инициировало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что вертолет в результате посадки повреждений не получил.

Компания «Мурманавиа», которой принадлежит вертолет, является мурманским аэроклубом. В ее авиапарк входят два вертолета Ми-2 и один Ми-8.

РБК направил запрос в «Мурманавиа».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мурманская область аварийная посадка Вертолет Ми-8
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