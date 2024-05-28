Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пачи в Мурманской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, вертолет направлялся к турбазе из села Ловозеро и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек — три члена экипажа и четверо пассажиров, никто из них не пострадал. На место для эвакуации вылетели спасатели.
Причиной аварийной посадки, по данным прокуратуры, стала техническая неисправность двигателей.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Расследование также инициировало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
В ведомстве уточнили, что вертолет в результате посадки повреждений не получил.
Компания «Мурманавиа», которой принадлежит вертолет, является мурманским аэроклубом. В ее авиапарк входят два вертолета Ми-2 и один Ми-8.
РБК направил запрос в «Мурманавиа».
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