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Бизнес ,  
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ВТБ запустил вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке

ВТБ запустил вклад «Ключевой» с привязанной к ставке Центробанка доходностью
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ВТБ VTBR ₽0,01966 -3,34% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ запустил вклад «Ключевой» в рублях с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки, сообщила пресс-служба кредитной организации в поступившем в РБК пресс-релизе.

Максимальная доходность по вкладу достигает 19,11% годовых для клиентов Private Banking и 18,33% годовых — для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки Центробанка.

Вклад доступен для размещения средств на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма — 1 млн руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам старшего вице-президента Дмитрия Брейтенбихера, чем выше ключевая ставка регулятора, тем доходность вклада выше.

«В ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики не ожидается, что делает вклад-флоатер актуальным. Но даже в случае снижения «ключа» наши клиенты будут иметь хорошую доходность», — сказал Брейтенбихер.

7 июня 2024 года прошло заседание совета директоров Банка России, по итогам которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Она остается на этом уровне с декабря 2023 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров сообщила, что Центробанк (ЦБ) допускает существенное повышение ключевой ставки уже в июле 2024 года.

По ее словам, в последние месяцы возросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки, которое придаст новый импульс дезинфляции.

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Теги
Компании
ВТБ вклад инвестирование ключевая процентная ставка
БАНК ВТБ (ПАО)

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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