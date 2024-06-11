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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила о просьбах женщин-заключенных отправить их на фронт

Москалькова: женщины-заключенные начали проситься в зону военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Денис Гуков / РИА Новости
Фото: Денис Гуков / РИА Новости

Россиянки, отбывающие наказание в исправительных учреждениях страны, начали проситься в зону военной операции на Украине, сообщила телеграм-каналу Shot омбудсмен Татьяна Москалькова.

По словам уполномоченного по правам человека, ей стали поступать такие обращения, но их пока очень мало. Ни одну женщину из колоний не отправили в зону боевых действий из-за неподходящей статьи и в связи с возрастными ограничениями.

Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В марте президент Владимир Путин подписал закон об освобождении ушедших в армию осужденных и подозреваемых. Таким образом, заключенные или совершившие преступления лица при поступлении на военную службу по призыву или контракту могут быть освобождены либо при получении награды, либо при увольнении со службы. То же касается погашения судимости.

В апреле приговоренного к девяти годам колонии председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина по уголовному делу о посредничестве в даче взятки освободили от наказания. Тетерин должен был отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, но смог воспользоваться новым законом и отправился в зону военной операции на Украине.

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Теги
Татьяна Москалькова женщины военнослужащие Военная операция на Украине

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