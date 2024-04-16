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Военная операция на Украине ,  
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Осужденного за взятку, уехавшего в зону спецоперации, освободили от срока

Главу уральского союза десантников осудили на 9 лет за дачу взятки и освободили
Сюжет
Военная операция на Украине
Тетерина приговорили к девяти годам и штрафу 25 млн руб., но освободили по закону, по которому наказанию не подлежат поступившие на службу в период мобилизации. Он уехал в зону военной операции как представитель омбудсмена
Евгений Тетерин
Евгений Тетерин (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам колонии председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина по уголовному делу о посредничестве в даче взятки. Тем же решением его освободили от наказания, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Приговор Тетерину вынесли 16 апреля. Его признали виновным по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве). В дополнение к девяти годам лишения свободы по совокупности преступлений подсудимому назначили штраф 25 млн руб.

Сам осужденный сказал E1.ru, что не признает вину. Он подчеркнул, что не скрывается и лично явился на заседание суда.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Тетерин должен был отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, однако на основании п. «а» ч. 2 ст. 80.2 Уголовного кодекса его освободили от отбытия наказания, сообщили в суде.

Эта статья была введена в Уголовный кодекс в конце марта законом, который подписал глава государства Владимир Путин. Документ освобождает от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, если те поступают на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву либо заключают контракт.

Тетерина задержали в ноябре 2021 года. Обстоятельства уголовного дела касались его участия в разработке карьера под поселком Шабры. Как писал E1.ru со ссылкой на материалы дела, сумма взятки составила 4,5 млн руб.

В ноябре 2022 года Тетерин уехал в зону военной операции в качестве представителя регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, хотя с него взяли подписку о невыезде.

Мерзлякова уточнила, что Тетерин отправился на Донбасс, где занимался возвращением из зоны боев ошибочно мобилизованных многодетных отцов.

Тетерин также принимал участие в боевых действиях и был ранен, отмечал его адвокат Дмитрий Бушухин. Как сообщили в суде, мужчину наградили медалью «За храбрость».

Как отмечает E1.ru, по делу проходил еще один фигурант, но умер от онкологического заболевания еще до завершения процесса. По данным издания, производство в его отношении прекратили.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
взятка коррупция Уральский федеральный округ десантники освобождение новости
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