Спикер парламента Молдавии предостерег Киркорова от визита в страну

Филипп Киркоров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Визит российского певца Филиппа Киркорова в Молдавию будет расценен как провокация, заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью Radio Moldova.

4 июня Киркоров успешно оспорил в суде Кишинева запрет на въезд в республику, введенный в 2022 году.

Комментируя перспективы визита певца в Молдавию, Гросу заявил: «Да пусть только попробует [въехать]. <…> Если он приедет, то это будет провокацией», — сказал спикер парламента (цитата по ТАСС).

Киркоров получил от пограничников запрет на въезд в Молдавию в июле 2022 года. Артист должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор», депутата Марины Таубер.

Пограничная полиция тогда сообщила об отказе во въезде нескольким иностранцам из-за несоблюдения правил пересечения границы. В ведомстве тогда не подтвердили и не опровергли информацию о запрете на въезд Киркорову.

Артисту также запрещен въезд в Литву. Власти страны в 2021 году внесли Киркорова в список нежелательных лиц и запретили ему въезд на пять лет. Артист обжаловал решение в суде Вильнюса, а затем в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Последний в апреле 2024 года признал жалобу Киркорова неприемлемой.