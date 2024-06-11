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Спикер парламента Молдавии предостерег Киркорова от визита в страну

Спикер парламента Молдавии: приезд Киркорова будет считаться провокацией
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Визит российского певца Филиппа Киркорова в Молдавию будет расценен как провокация, заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью Radio Moldova.

4 июня Киркоров успешно оспорил в суде Кишинева запрет на въезд в республику, введенный в 2022 году.

Комментируя перспективы визита певца в Молдавию, Гросу заявил: «Да пусть только попробует [въехать]. <…> Если он приедет, то это будет провокацией», — сказал спикер парламента (цитата по ТАСС).

Киркорову разрешили въезд в Молдавию
Политика
Филипп Киркоров

Киркоров получил от пограничников запрет на въезд в Молдавию в июле 2022 года. Артист должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор», депутата Марины Таубер.

Пограничная полиция тогда сообщила об отказе во въезде нескольким иностранцам из-за несоблюдения правил пересечения границы. В ведомстве тогда не подтвердили и не опровергли информацию о запрете на въезд Киркорову.

Артисту также запрещен въезд в Литву. Власти страны в 2021 году внесли Киркорова в список нежелательных лиц и запретили ему въезд на пять лет. Артист обжаловал решение в суде Вильнюса, а затем в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Последний в апреле 2024 года признал жалобу Киркорова неприемлемой.

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Теги
Персоны
Молдавия Филипп Киркоров пограничники
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года

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