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Политика ,  
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Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Районный суд Кишинева аннулировал запрет на въезд в Молдавию народному артисту России, певцу Филиппу Киркорову, введенный в 2022 году. Об этом сообщает TV8 со ссылкой на решение суда.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года», — говорится в постановлении. Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня его вынесения.

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Общество
Филипп Киркоров

В июле 2022 года Киркорову отказали во въезде в Молдавию во время прохождения пограничного контроля в VIP-зале кишиневского аэропорта. Артист должен был дать показания по делу вице-председателя оппозиционной партии «Шор», депутата Марины Таубер.

Пограничная полиция тогда сообщила об отказе во въезде нескольким иностранцам из-за несоблюдения правил пересечения границы. В ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о запрете на въезд Киркорову.

В настоящее время артисту запрещен въезд в Литву. Власти страны в 2021 году внесли Киркорова в список нежелательных лиц и запретили ему въезд на пять лет. Артист обжаловал решение в суде Вильнюса, а затем в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Последний в апреле 2024 года признал жалобу Киркорова неприемлемой.

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Филипп Киркоров Молдавия запрет на въезд
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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