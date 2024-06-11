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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области, заявил глава областной военной администрации Сергей Лисак в телеграм-канале.

По его информации, также повреждены три частных дома и хозпостройка. Погибших и пострадавших нет, отметил Лисак.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Сергей Томко / ТАСС

С начала июня в регионе неоднократно сообщали о взрывах. В частности, взрывы на фоне воздушной тревоги были слышны в Днепре 4 июня. Сигнал об опасности работал в области в ночь на 8 июня. Позднее в регионе сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. Председатель областного совета Николай Лукашук заявил, что в Никопольском районе повреждения получили коммунальное предприятие, административное здание, инфраструктурные объекты, а также два здания, которые не эксплуатируются.

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Теги
Украина Военная операция на Украине Днепропетровская область

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