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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне», «24-й канал» и «Зеркало недели». Местные власти пока не комментировали публикации.

В регионе более часа действует воздушная тревога. Аналогичные сигналы запущены в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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Фото:Сергей Томко / ТАСС

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Теги
Украина Днепр взрывы
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