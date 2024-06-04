В Днепре прогремели взрывы
В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне», «24-й канал» и «Зеркало недели». Местные власти пока не комментировали публикации.
В регионе более часа действует воздушная тревога. Аналогичные сигналы запущены в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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