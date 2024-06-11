В Белгороде объявили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Местным жителям рекомендовано спуститься в подвалы.

В 8:10 мск. Гладков сообщил об отбое сигнала тревоги.

После начала военной операции на Украине Белгородская область ежедневно подвергается атакам БПЛА и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 10 июня в результате атак украинских беспилотников на Шебекино и Грайворонский городской округ пострадали три человека. Кроме того, в Шебекино на мине подорвались пять человек, среди них — сотрудник телеканала «Россия 24» и участники отряда самообороны. Оператора доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколочным ранением брюшной полости и левого плеча. По словам Гладкова, врачи успешно извлекли осколок.