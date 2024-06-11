Попова рассказала, когда ожидается рост заболеваемости COVID-19

Осенью в России ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян пока не фиксируется, добавила Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в период отпусков важно не навредить своему здоровью и соблюдать правила гигиены.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях ПМЭФ рассказал, что общее число зараженных коронавирусом в России превышает 80 тыс. человек. По его словам, из них более 20 тыс. находятся на лечении в больницах.

Министр подчеркнул, что в стране следят за ситуацией с коронавирусом, а также за эффективностью вакцин и лечения заболевания. Он заверил, что в случае появления новых вызовов система здравоохранения будет готова быстро отреагировать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года. Ее отменили спустя три года, 5 мая 2023 года. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.