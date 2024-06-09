Мурашко оценил в десятки тысяч число россиян, зараженных коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом в России превышает 80 тыс. человек, из них более 20 тыс. инфицированных находятся в больницах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сегодня в России зафиксировано более 80 тыс. человек с коронавирусом — более 20 тыс. из них находятся на лечении в стационарах», — сказал он ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр подчеркнул, что в стране следят за ситуацией с коронавирусом, а также эффективностью вакцин и лечения заболевания. По его словам, в случае появления новых вызовов система здравоохранения будет готова быстро отреагировать.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года. Ее отменили спустя три года — 5 мая 2023-го. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.
По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, в России с 22 мая по 2 июня 2024 года врачи выявили 12 339 новых случаев COVID-19. Из-за коронавируса госпитализировали 1908 человек, что на 9,2% больше, чем за предыдущею неделю. За этот период выздоровели 14 365 человек.
В середине мая ученые допустили рост заболеваемости COVID-19 летом 2024 года из-за штаммов FLiRT. Они возникли из «омикрона», который привел к всплеску заболеваемости зимой 2022 года. Роспотребнадзор 22 мая сообщил, что в России зафиксировали 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT. В ведомстве заявили, что новые варианты COVID-19 не опаснее предшественников.
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