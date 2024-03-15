На юге Вьетнама свыше 200 человек отравились в кафе рисом и куриным супом

В Вьетнаме более 200 человек отравились в кафе рисом и куриным супом

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Во вьетнамском Нячанге 212 человек обратились в больницы с симптомами отравления после посещения кафе, сообщает Thanh Niên со ссылкой на местные власти.

По данным портала, 157 человек попали в больницы, двоих уже выписали; еще 55 пострадавшим назначили препараты и отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшие отравились в кафе Tram Anh, подающем рис и куриные супы, уточняет издание.

Городской департамент здравоохранения сообщил, что инспекционная группа взяла в кафе пробы продуктов для проведения лабораторного анализа, пока точная причина массового отравление не установлена. Заведение временно закрыли.

В начале марта восемь детей и один взрослый умерли от отравления мясом черепахи в Танзании, еще 78 человек попали в больницу.

AP уточнило, что это мясо считается у местных жителей деликатесом, однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.