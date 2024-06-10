Антитеррористические учения начались в Брестской области в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия начала в понедельник в Брестской области учения по проверке готовности государственных органов к реагированию на теракты и взаимодействию в экстремальных ситуациях, сообщило агентство БелТА.

К тренировке подключены подразделения Комитета государственной безопасности, МВД, Погранкомитета, Минобороны и МЧС.

Учения пройдут до 13 июня включительно. Сценарием учений предполагается использование военной техники, поэтому не исключены ограничения движения транспортных средств в регионе.

В прошлом году такие учения проводились в Могилевской области.

В конце мая Белоруссия провела совместные с Россией летно-тактические учения с силами ВВС и войск ПВО. Основное внимание уделялось отработке прикрытия государственных и военных объектов от ударов с воздуха.