В кабмин Сербии вошли попавшие под санкции США чиновники

В кабмин Сербии вошли подсанкционные в США за наркотики и коррупцию чиновники

В сербское правительство вернулся Александр Вулин, ушедший в отставку из-за санкций США за оборот наркотиков и содействие России. Президент Сербии рассказывал, что его поставили перед выбором, требуя санкций против Москвы

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Парламент Сербии утвердил новый состав кабинета министров, в который вошли два чиновника, находящихся под санкциями США, передает Bloomberg.

Речь идет об Александре Вулине, которого добавили в санкционные списки за предполагаемый оборот наркотиков и злоупотребление служебным положением с целью содействия «злонамеренной деятельности» России на Балканах. Он занял пост вице-премьера. В предыдущем составе правительства Вулин в разные годы был министром обороны, главой МВД и разведки, пока не ушел в ноябре в отставку после введения санкций.

Второй чиновник — Ненад Попович, против него ограничения введены за предполагаемую коррупцию и связи с Россией, он стал министром без портфеля.

«Полноценное членство в Европейском союзе остается стратегической целью Сербии, и правительство продолжит выполнять оставшиеся критерии в рамках нашего процесса реформ», — пообещал депутатам премьер Милош Вучевич. Он также подчеркнул, что правительство не поддержит санкции США и ЕС против России.

США ввели санкции против Вулина прошлым летом. По версии американского Минфина, тот помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах, что угрожало безопасности региона. Кроме того, его подозревают в коррупции, участии в международном криминале, наркоторговле, злоупотреблении должностными обязанностями и, в частности, в сотрудничестве с торговцем оружием Слободаном Тесичем.

Сербский президент Александр Вучич рассказал, что был поставлен перед выбором: либо санкции Белграда против Москвы, либо санкции Вашингтона против Вулина. «Я знаю, в чем [настоящая] причина. Причина — это Москва. Причина — его отношение к России. Если бы я несколькими днями ранее подписал или всего лишь заявил о введении санкций в отношении РФ, санкций против Вулина не было бы», — поделился он.