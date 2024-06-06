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Политика ,  
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Шойгу заявил об отработке НАТО вторжения в страны ОДКБ

Шойгу: НАТО на учениях отрабатывает вторжение в страны ОДКБ
НАТО является угрозой для стран ОДКБ — провокации со стороны военного блока растут, а на учениях члены НАТО отрабатывают вторжение в страны ОДКБ, заявил Шойгу. В НАТО ранее призывали готовиться к возможной войне с Россий
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Североатлантический альянс, проводя военные учения, в том числе отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Он назвал «продолжающуюся экспансию» НАТО угрозой для союзников России. По его словам, Запад сегодня использует большой арсенал средств, включая прямое вмешательство во внутренние дела государств, политическое давление, шантаж, угрозы, для превращения Евразии в «арену геополитического противостояния».

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из президентов стран — участниц договора. Основная цель организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?»
Политика
Владимир Путин

С конца 2023 года в западных странах все чаще говорят о возможном прямом столкновении НАТО и России. В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что после «взятия Украины» президент России Владимир Путин «нападет на союзников [США по] НАТО». Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр спустя месяц призвал членов НАТО готовиться к тому, что полномасштабная война с Россией случится в ближайшие 20 лет.

Российский лидер называл эти заявления «полной чушью», поскольку у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин, стуча по столешнице. «Это чушь, понимаете, бред собачий, <...> пугалки для бюргеров», — заявил он накануне, выступая на ПМЭФ. Вместе с тем Путин неоднократно критиковал НАТО за расширение на восток, называя эти действия непосредственной угрозой для России.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
ОДКБ НАТО военные учения Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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