Защита криминального авторитета Шишкана обжалует пожизненный приговор
Защита криминального авторитета Олега Медведева, также известного как Шишкан или Олег Раменский, намерена обжаловать его пожизненный приговор. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Рогозин.
«Мы обжалуем приговор», — сказал он агентству.
РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Рогозину.
Ранее, 10 июня, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы. Дело рассматривал суд присяжных.
«Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество и входящую в его состав банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области, устрашая жителей области и руководителей коммерческих организаций», — сообщили РБК в Следственном комитете.
Криминальный авторитет, в частности, обвинялся в убийстве гендиректора ЗАО «Племзавод «Раменское», депутата местного заксобрания Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи с целью получить землю этого предприятия. Медведева с подельниками подозревали в убийствах для устранения конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования бандитов, и вымогательстве у предпринимателей.
Шишкана задержали в 2019 году в Люберцах. Разбирательство по его делу началось осенью 2023 года. Расследование сопровождалось скандалами: в апреле против конвоиров завели уголовное дело о превышении полномочий — их заподозрили в передаче Шишкану мобильных телефонов от его подручных во время заседания суда. По сведениям «Коммерсанта», помощники авторитета пронесли телефоны в прямой кишке и маскировали их в пачках из-под сигарет.