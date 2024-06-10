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Общество ,  
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Защита криминального авторитета Шишкана обжалует пожизненный приговор

Защита криминального авторитета Шишкана решила обжаловать пожизненный приговор
Олег Медведев (в центре)
Олег Медведев (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Защита криминального авторитета Олега Медведева, также известного как Шишкан или Олег Раменский, намерена обжаловать его пожизненный приговор. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Рогозин.

«Мы обжалуем приговор», — сказал он агентству.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Рогозину.

Ранее, 10 июня, 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы. Дело рассматривал суд присяжных.

«Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество и входящую в его состав банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области, устрашая жителей области и руководителей коммерческих организаций», — сообщили РБК в Следственном комитете.

Криминальному авторитету Шишкану назначили пожизненный срок
Общество
Олег Медведев

Криминальный авторитет, в частности, обвинялся в убийстве гендиректора ЗАО «Племзавод «Раменское», депутата местного заксобрания Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи с целью получить землю этого предприятия. Медведева с подельниками подозревали в убийствах для устранения конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования бандитов, и вымогательстве у предпринимателей.

Шишкана задержали в 2019 году в Люберцах. Разбирательство по его делу началось осенью 2023 года. Расследование сопровождалось скандалами: в апреле против конвоиров завели уголовное дело о превышении полномочий — их заподозрили в передаче Шишкану мобильных телефонов от его подручных во время заседания суда. По сведениям «Коммерсанта», помощники авторитета пронесли телефоны в прямой кишке и маскировали их в пачках из-под сигарет.

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Теги
криминальный авторитет пожизненный срок обжалование ОПГ приговор Раменское

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Обслуживание счета

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