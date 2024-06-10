Матвиенко: выборы в ЕП показали несостоятельность Макрона и Шольца как политиков

Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца как политиков

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Предварительные итоги выборов в Европарламент показали несостоятельность президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца как национальных и европейских политиков. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграм-канале.

Подтверждением этому она назвала «сокрушительное поражение» партий Макрона и Шольца на этих выборах.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, согласно последним данным, набрала 13,9%, уступив блоку ХДС/ХСС (30%), а также «Альтернативе для Германии» (15,9%). Во Франции первое место по итогам голосования занял блок «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,4%). Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набрала 14,6% голосов. Результаты подсчитываются для каждой страны ЕС по отдельности.

Такой результат Матвиенко сочла заслуженным. Он связан с тем, что немецкие и французские власти «игнорируют реальные запросы» людей и отказываются от суверенитета своих стран, считает спикер.

«Это признак долгосрочного и объективного тренда по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь со своими гражданами, со своими избирателями. Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту», — заключила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также оценил результат выборов для Франции и Германии как предсказуемый. «Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку», — заявил он.

Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. Новый состав будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Макрон после выборов в Европарламент распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и назначил досрочные парламентские выборы.